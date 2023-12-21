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        Tunceli'de çıkan baca yangını söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:19
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        Tunceli'de çıkan baca yangını söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamamatik Mahallesi’nde 2 katlı bir evin baca kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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