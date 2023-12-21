Tunceli'de çıkan baca yangını söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamamatik Mahallesi’nde 2 katlı bir evin baca kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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