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        Tunceli'nin organik kuru fasulyesi kadınlarca ayıklanıp iç pazarda satılıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çiftçilerin ürettiği tonlarca kuru fasulye, kadın işçilerin çalışmasıyla atıklarından temizlenip Türkiye'nin farklı kentlerinde tüketiciye satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:21
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        Tunceli'nin organik kuru fasulyesi kadınlarca ayıklanıp iç pazarda satılıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çiftçilerin ürettiği tonlarca kuru fasulye, kadın işçilerin çalışmasıyla atıklarından temizlenip Türkiye'nin farklı kentlerinde tüketiciye satılıyor.

        Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Ovacık'ta, ilkbahar yağışlarıyla bereketli bir sezonun ardından 205 çiftçi, 3 bin 671 dekar alanda ekimi yapılan fasulyenin hasadını tamamladı.

        Fasulye tanelerini bitkisinden ayıran çiftçiler, ürünleri perakende ya da toptan satarak kazanç sağlıyor.

        İlçede 2017'de kurulan Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de yöredeki üreticilerden satın aldığı yaklaşık 50 ton kuru fasulyenin ayıklanmasında kadınların gücünden yararlanıyor.

        Günün erken saatlerinde 94 Mahallesi'nde bulunan depoya gelen 15 kadın işçi, ilk olarak torbalarda muhafaza altına alınan fasulyeleri eleklerden geçiriyor.

        - Fasulyelerdeki atıkları elle tek tek seçiyorlar

        Tozundan arındırılan fasulyeleri tepsilere boşaltan kadınlar, daha sonra ürünlerin arasındaki taş, ot ve toprak parçalarını elleriyle tek tek seçiyor.

        Günlük ortalama 30 ile 60 kilogram arasında fasulye ayıklayan kadınlar, ekim ayından bu yana yaklaşık 35 ton ürünün temizleme işlemini gerçekleştirdi.

        Kadınlar, günde kazandıkları 150-300 lirayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Herhangi bir ilaç ya da suni gübre kullanılmadan üretilen Ovacık fasulyesi, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Aydın, Hatay ve Diyarbakır gibi illere gönderilerek kilogramı 90 liradan satılıyor.

        - "Kazandığım parayla üniversite okuyan çocuğuma destek oluyorum"

        Kadın işçilerden Figen Kılınç, AA muhabirine, uzun yıllardır tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

        Ovacık'ta kuru fasulye üretiminin yaygınlaştığını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

        "Fasulyenin ekilmesi, sulanması ve biçilmesi çok zor oluyor. Bütün bu zorluklara rağmen üretmeyi ve çalışmayı seviyoruz. Fasulyeleri biçme ve temizleme aşamasında biz kadınlara büyük görev düşüyor. Harmandan çıkan fasulyeleri eleklerle eleyip tepsilere döküyoruz. Fasulyelerin içinde genellikle taş, ot ve toprak parçaları ile kırık fasulyeler oluyor. Temizleme işlemini yaptıktan sonra fasulyeleri tekrar torbalara koyup satışa hazır hale getiriyoruz. Fasulye ayıklamadan kazandığım parayla üniversite okuyan çocuğuma destek oluyorum ve evime gıda alıyorum."

        Aysel Eren ise geçimini sağlamak için mevsimlik işlerle uğraştığını anlattı.

        Eren, ilçede yetiştirilen kuru fasulyenin sonbaharda biçildiğini dile getirerek, "Çiftçiden satın alınan fasulyelerin temiz olmasına göre günlük 50-60 kilogram ayıklama yapabiliyorum. Ama biraz karışık olduğu zaman 30-40 kilogram ancak temizleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

        Ayten Yılmaz da Ovacık'ta kadınlara yönelik istihdam alanlarının sınırlı olduğunu belirtti.

        Ailesine destek olmak için fasulye ayıkladığını ifade eden Yılmaz, "Çiftçiler fasulyenin üretimini yaptıktan sonra biçme işini de genellikle kadınlar üstleniyor. Kooperatifimiz fasulyeleri üreticilerden satın aldıktan sonra ayıklama işlemini de yine belli bir ücret karşılığında biz yapıyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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