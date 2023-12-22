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        Çemişgezek'te konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumuna başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:01
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        Çemişgezek'te konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumuna başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çemişgezek'te de birçok evde hafif hasar oluştu.

        AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki Eski Yatılı Bölge Okulu'nun arazisine konteyner kent yapılması kararlaştırıldı.

        Gerekli alt yapı çalışmalarına başlayan ekipler, 250 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek.

        Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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