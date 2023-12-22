Çemişgezek'te konteyner kent kurulması için çalışma başlatıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumuna başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çemişgezek'te de birçok evde hafif hasar oluştu.

AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki Eski Yatılı Bölge Okulu'nun arazisine konteyner kent yapılması kararlaştırıldı.

Gerekli alt yapı çalışmalarına başlayan ekipler, 250 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek.

Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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