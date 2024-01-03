Tunceli'de uçuruma devrilen araçtaki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Şerif E'nin kullandığı 63 ADL 276 plakalı hafif ticari araç, Mazgirt-Karakoçan kara yolu Akdüven köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan Gönül E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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