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        Tunceli'de uçuruma devrilen araçtaki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:38
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        Tunceli'de uçuruma devrilen araçtaki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

        Şerif E'nin kullandığı 63 ADL 276 plakalı hafif ticari araç, Mazgirt-Karakoçan kara yolu Akdüven köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, araçta bulunan Gönül E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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