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        Tunceli'de "Deprem Dirençliliği" konulu panel düzenlendi

        Tunceli'de, "Deprem Dirençliliği" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:55
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        Tunceli'de "Deprem Dirençliliği" konulu panel düzenlendi
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        Tunceli'de, "Deprem Dirençliliği" konulu panel gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentte bin 686 ağır hasarlı yapının tespit edildiğini söyledi.

        Yapılarla ilgili hak sahipliği çalışmalarının devam ettiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Bundan sonra vatandaşlarımız konteyner mi yoksa kira yardımımı istiyor o süreçler yönetilecek. Tabii bir deprem anında şehre ulaşmak ve lojistik kaynaklarını da sağlamak çok kıymetli. Şehrimizin bu konuda dezavantajları var ve topoğrafyası münasebetiyle her taraftan bağlantısı olan bir şehir değil." dedi.

        Tekbıyıkoğlu, kentin 12 farklı noktasında konteyner kentlerin kurulmaya başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İnşallah başta Pülümür, Ovacık ve il merkezinde konteyner kentleri hızlıca tamamlayacağız ve hak sahiplerinden arzu edenleri yerleştireceğiz. Ayrıca 80 ayrı tim 20'şer kişiden oluşan 1600 jandarma ve emniyet personeline önümüzdeki günlerde arama kurtarma eğitimleri verdirmeye başlayacağız."

        Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi eski rektörü ve Jeoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Cem Erdoğan sunum yaptı.

        Panele, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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