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        Tunceli'de kayalıktan düşen kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

        Tunceli'nin Hozat ilçesinde, hayvan otlatırken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:56
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        Tunceli'de kayalıktan düşen kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
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        Tunceli'nin Hozat ilçesinde, hayvan otlatırken kayalıktan düşerek yaralanan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        İn köyünde yaşayan 62 yaşındaki Düzgün Yağcı, arazide hayvanlarını otlattığı esnada dengesini kaybedip kayalıktan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının sonunda Yağcı, bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeyle ambulansa taşındı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yağcı, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yağcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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