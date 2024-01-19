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        Kar kalınlığının 1,5 metreye vardığı Tunceli'nin köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:08
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        Kar kalınlığının 1,5 metreye vardığı Tunceli'nin köylerinde yol açma çalışmaları sürüyor
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

        Ovacık'ta bir süre önce etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştı.

        Tabiatın beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, Munzur ve Mercan dağları eteğindeki birçok köyün yolu da ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler de bu yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için üç gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

        Ekipler, Arslandoğmuş, Isıtma, Çambulak ve Pardi köylerinin karla kaplı yollarında çalışma gerçekleştirdi.

        Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köy yolları, ekiplerin zorlu mesaisiyle ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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