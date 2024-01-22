CHP Genel Başkanı Özel, Tunceli'de Kamer Genç'i anma programında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç için düzenlenen anma programına katıldı.

2016'da vefat eden Genç'in mezarının bulunduğu Ramazan köyünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, hangi mevkide, hangi makamda olursa olsun Allah sağlık verdikçe yine de Kamer Genç'in vefat yıl dönümünde mezarı başında olacaklarını söyledi.

Son 9 yıldır her yıl dönümünde Genç'in mezarı başında olduğunu dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan öncekilerde, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili sıfatıyla buradaydım. Bugün, partinin Genel Başkanı olarak buradayım. Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık şöyle bir sıfattır. 1 milyon 600 bin üye bu makama layıktır. İçlerinden birisi bu görevi yapar. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in koltuğunda tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına oturur. Böyle günlerde burada Genel Başkanın varlığı bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Ben bugün partimin, en yeni kaydı olmuş 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genç'in ailesine bir kez daha taziye dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek üzere buradayım."

Özgür Özel, Kamer Genç'in yaşamından bahsederek, hayat hikayesini kitaplaştırdıklarını anlattı.

Kamer Genç'in hikayesinin, Cumhuriyet'in hikayesi olduğunu belirten Özel, "Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ramazan köyünde keçi güden bir çocuk, Cumhuriyet'in imkanlarıyla gelip hakim oldu, savcı oldu, hukuk fakültesini bitirdi daha sonra Anayasa yapılırken orada oldu. Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe Anayasasına 'hayır' oyu veren tek kişi o oldu. Vatana, millete, bayrağa, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlıydı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde dahi geri adım atmadı." dedi.

Kamer Genç gibi doğru bildiklerinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Özel, "Aynı onun gibi laikliği, bayrağı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartıştırmayız. Doğru bildiğimiz hiçbir şeyden geri durmayız." ifadesini kullandı.

Özel, kente gelmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Gelmeden önce Sayın Genel Başkanımızı aradım, dün akşam bir araya gelecektik, kendisinin programı olduğu için bu akşama erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey'i ararız, 'memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı' dedim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız, çok selam söyledi, sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğim. Herkesin bizden bir beklentisi var, şunu söylüyorlar, 'aman Kemal Bey'e vefalı olun', hep şunu söylüyorum. Vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var ama benim anladığım vefa şu. Bir genel başkana, önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Biz, partisini Nazımiye'de, Tunceli'de ve Türkiye'de iktidar yapacağız. Genel Başkanımıza da Deniz Baykal'a da Bülent Ecevit'e de İsmet İnönü'ye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vefamızı, onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz."

Konuşmaların ardından Genç'in mezarına karanfil bırakıldı ve lokma dağıtıldı.

Anma törenine, Kamer Genç'in ailesinin yanı sıra bazı CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.