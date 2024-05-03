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        Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:14
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        Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Erzurum, Tunceli ve Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Erzurum'da, Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı'nda yapılan etkinlikte, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberindekilerle ile öğrenciler orman alanına atılan çöpleri topladı.

        Valisi Mustafa Çiftçi, "Orman Benim" kampanyasının amacının orman yangınları konusunda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak ve orman hassasiyetini toplumda daha üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi.

        Ülkenin yüzde 30'u orman varlığından oluştuğunu anlatan Çiftçi, "Orman Genel Müdürlüğümüz orman varlığımızı, Türkiye'deki yeşil vatanı korumak için değişik tedbirler alıyor. Sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'nın, Orman teşkilatının bu işle uğraşması yeterli olmuyor. Toplumun da bu işe destek vermesi lazım. Hep beraber topyekun bir mücadele edilmesi gerekir ki orman yangınlarını minimum seviyeye indirebilelim." dedi.

        Çiftçi, orman yangınlarının sebeplerine bakıldığı zaman bunun yüzde 90 insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da ormanı seven herkesin "Orman Benim" diyerek ormanı korumaya ve yangınlara yönelik alınacak tedbirlere destek olmaya davet etti.

        - Tunceli

        Tunceli’de orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Tunceli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü koordinesinde Munzur Vadisi Milli Parkı’nda etkinlik yapıldı.

        Milli parkın Ana Fatma Ziyaretgahı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, arazide yürüyüş yaptı, çevreye atılan çöpleri topladı.

        Bazı görevliler de orman yangını riskinin en aza indirilmesi için meşe ağaçlarını budadı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kampanya kapsamında Vali Hayrettin Çiçek'in katılımı ile Cemal Tural Tabiat Parkında çöp toplama etkinliği düzenlendi.

        Protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve orman işletme çalışanlarının katıldığı etkinlikte, Vali Çiçek, katılımcılara ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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