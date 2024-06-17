Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
S.G'nin kullandığı 34 HIS 905 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kara Haydar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan K.T, Z.T. ve C.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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