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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:21
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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.G'nin kullandığı 34 HIS 905 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kara Haydar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan K.T, Z.T. ve C.G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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