Tunceli-Ovacık kara yolu MotoFest etkinlikleri nedeniyle yarın ulaşıma kapatılacak

Bu kapsamda bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "28 Haziran Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında Tunceli Polis uygulama noktasından Hozat yol ayrımına kadar olan Tunceli-Ovacık yolu trafiğe kapatılacaktır. Tunceli-Ovacık arası trafik, Ovacık-Karaoğlan-Hozat istikametini takiben Demirkapı-Çiçekli üzerinden işlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri kapsamında Tunceli-Ovacık kara yolunun yarın ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.