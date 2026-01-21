Tunceli'de kaçak avlanan 12 kişiye 165 bin lira ceza

Tunceli'de kaçak yöntemlerle avlandığı tespit edilen 12 kişiye, 165 bin 317 lira ceza uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri ve güvenlik güçleri, il merkezi ve ilçelerde yaban hayatının korunması için denetimlerini sürdürüyor.



Belirli aralıklarla arazide devriye görevi yürüten ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 6 farklı bölgede 12 kişinin izinsiz avlandığını tespit etti.



DKMP ekiplerince söz konusu kişilere 165 bin 317 lira ceza kesildi.



