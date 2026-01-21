Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ö.S.M'yi gözaltına aldı.



Kafede ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 138 sentetik uyuşturucu hap ile suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.



Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

