        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:25
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Ö.S.M'yi gözaltına aldı.

        Kafede ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 138 sentetik uyuşturucu hap ile suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

