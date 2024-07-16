Tunceli'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 10 bin 480 lira ceza
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tırıvırı kullanarak kaçak balık avladıkları belirlenen 2 kişiye, 10 bin 480 lira ceza kesildi.
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tırıvırı kullanarak kaçak balık avladıkları belirlenen 2 kişiye, 10 bin 480 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.
Yaklaşık 60 kilometrelik alanda devriye gezen ekipler, 2 kişinin kaçak olarak Munzur Çayı'nda kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti.
Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 10 bin 480 lira ceza kesildi.
DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.
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