Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

        Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de bir besiciye ait köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kent merkezine bağlı Güleç köyünde dün sabah saatlerinde 65 yaşındaki Hikmet Tokmak'a, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan komşusunun beslediği 7 köpek saldırdı.

        Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Tokmak, AA muhabirine, il merkezindeki diş hastanesine gelmek için köyün çıkışına doğru yaklaşık 200 metre kadar yürüdüğünü söyledi.

        Köyde besicilikle uğraşan bir kişiye ait 7 köpeğin kendisine saldırdığını belirten Tokmak, "Köpeklere 'hoşt' dedim ama durmadılar, hepsi benim üzerime çullandı. Beni yere düşürdüler ve sürüklediler. Köpekler, kurtlar nasıl ki bir hayvanı yer aynen öyle yaptılar. O esnada bağırdım ve köydekiler sesimi duydu. Sonra köpeklerin sahibi olan adamın babası geldi, hayvanları kovdu." dedi.

        - "Herkes köpeklerine sahip çıksın"

        Tokmak, saldırısı sonrası ayakta duramadığını ve köye gelen taksiyle direkt hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

        Acil serviste tedavi gördüğünü anlatan Tokmak, şunları kaydetti:

        "Bir buçuk saat da ameliyathanede kaldım. Bayağı dikişler atıldı, belki de 30-40 tane var. Herkes köpeklerine sahip çıksın. Bana saldıran köpekler sahiplidir, yabani değil. Ben mağdurum, belki de 1-2 ay iş yapamayacağım, bacaklarım çok zarar gördü. Köpekler çoğunlukla bacaklarımı ve kalçalarımı ısırdı."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti
        Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti
        65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı; vücuduna 50 dikiş atıldı
        65 yaşındaki kadına 7 köpek saldırdı; vücuduna 50 dikiş atıldı
        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara veri...
        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara veri...
        Tunceli'de kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tunceli'de 40 köy yolu ulaşıma kapandı
        Hayat kurtaran AFAD, Tunceli'de çocuklara kulaç atmayı öğretiyor
        Hayat kurtaran AFAD, Tunceli'de çocuklara kulaç atmayı öğretiyor