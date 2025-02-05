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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek'te kitap kafenin açılışını yaptı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:22 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:23
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek'te kitap kafenin açılışını yaptı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, vatandaşlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi.

        Çemişgezek Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilçede "Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında ilçedeki Tağar Çayı kıyısındaki boş bir alana ahşaptan kitap kafe yapılması kararlaştırıldı.

        Yaklaşık 2 yıllık çalışmasının sonunda tamamlanan kafenin açılış törenle yapıldı.

        Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, kafenin ilçedeki tüm kitapseverlere hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen kitap kafe hizmete sunuldu.

        Programa, Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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