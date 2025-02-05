Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek'te kitap kafenin açılışını yaptı

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, kafenin ilçedeki tüm kitapseverlere hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında ilçedeki Tağar Çayı kıyısındaki boş bir alana ahşaptan kitap kafe yapılması kararlaştırıldı.

Çemişgezek Kaymakamlığı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilçede "Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis Projesi" hayata geçirildi.

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