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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:16
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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan 22 kişinin, Elazığ'da uzun vadeli ev ve araç satış işlemi yapan bir şirketin çalışanları tarafından gerçek dışı vaatlerle 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda Tunceli ve Elazığ'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli M.A. ve O.A'yı gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu ve 9 flash bellek ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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