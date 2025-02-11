Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akyayık köyündeki Mercan Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tunceli Müzesi görevlileri eşliğinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, hilti, yılan uçlu kamera, hilti ucu, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, akü, 1 litre benzin, 1,5 litre mazot, motor yağı, balyoz, kazma, levye ve inşaat eldiveni ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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