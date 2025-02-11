Çemişgezek'te madde bağımlılığı semineri düzenlendi

Etkinliğe Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdür Vekili Onur Balcı ve öğretmenler de katıldı.

Seminerde Yeşilay gönüllüsü Ahmet Eren Özen, öğrencilere bağımlılıkla ilgili sunum yaptı.

Bu kapsamda ilçedeki Ertuğrul Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için madde bağımlılığı semineri düzenlendi.

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