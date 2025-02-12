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        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği

        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretinin karşılanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:39
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        Çemişgezek Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere sınav ücreti desteği
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        Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretinin karşılanacağını duyurdu.

        Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye olarak öğrencilerin eğitimlerini desteklemek için proje hayata geçirdiklerini belirtti.

        İlçede bulunan Raşit Yüksel İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerinin karşılanacağını bildiren Somyürek, "Yeter ki gençlerimiz başarsın ve azmetsin istiyoruz. Biz onların her zaman yanında olup destekçisi olacağız. Bu vesileyle tüm gençlerimize üniversite hazırlık sürecinde ve girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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