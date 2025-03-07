Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekbıyıkoğlu, mesajında 8 Mart’ın sadece bir kutlama günü değil, kadınların tarih boyunca verdikleri mücadeleleri anlama ve kadın hakları konusunda farkındalığı artırma günü olduğunu belirtti.

Kadın ve erkeklerin, insan olmanın verdiği temel haklar çerçevesinde eşit olduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

“Toplumsal roller, gelenekler veya önyargılar, bu eşitliği gölgeleyemez. Bir toplum ancak bireylerine fırsat eşitliği sunabildiği, kadın ve erkeği hayatın her alanında yan yana görebildiği zaman gerçek anlamda kalkınabilir. Kadınların eğitimde, istihdamda, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında hak ettikleri yerleri almaları, sadece onların değil, tüm toplumun güçlenmesi demektir. Ancak ne yazık ki, kadınlarımız hala çeşitli alanlarda ayrımcılığa ve şiddete maruz kalabilmektedir. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, yalnızca kadınların değil, tüm toplumun ortak meselesidir.”

Tekbıyıkoğlu, devletin kadın haklarının korunması ve kadınların toplumsal hayatta daha etkin yer alabilmesi için kararlılıkla çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, “Unutmamalıyız ki kadınlarımızın hayatın her alanında hak ettiği yere ulaşması, sadece yasalarla değil, toplumsal bilincin yükseltilmesiyle mümkündür. Güçlü bir Türkiye, güçlü kadınlarla mümkündür. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.