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        Çemişgezek'te evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:14
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        Çemişgezek'te evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, evlenecek gençlere bazı konularda ekonomik destek sağlanacak.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2025 Aile Yılı" kapsamında Çemişgezek Belediyesi ile protokol imzalandığı belirtildi.

        Projeyle Çemişgezek'te ikamet eden ve evlenecek olan gençlere ekonomik destek sağlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Nikah cüzdanı masraflarınız karşılanacak. 2025 Aile Yılı'nda evlenecek gençlere 1 net asgari ücret tutarına kadar ekonomik destek verilecek. Çemişgezek Belediyesine ait düğün salonu, evlenecek genç çiftlerimiz için ücretsiz olacak. Kampanyadan yararlanmak için 2025 yılı içinde evlenmeniz ve Çemişgezek'te ikamet etmeniz yeterli. Gençlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak ve geleceğe umutla bakmalarını desteklemek için buradayız."

        Çemişgezek Belediye Başkanı da İbrahim Enes Somyürek de gençlerin aile bütçelerine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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