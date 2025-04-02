Tunceli'de bir kişi atıl durumdaki alabalık tesisinin havuzunda ölü bulundu

Ekiplerce yapılan incelemede havuzda cansız halde bulunan kişinin Hıdır A. (66) olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Pardi köyü mevkisindeki atıl durumda olan alabalık tesisinin su dolu havuzunda bir kişinin cesedini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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