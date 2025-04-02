Tunceli'de bir kişi atıl durumdaki alabalık tesisinin havuzunda ölü bulundu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir kişi, atıl durumdaki alabalık tesisinin havuzunda ölü bulundu.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bir kişi, atıl durumdaki alabalık tesisinin havuzunda ölü bulundu.
İlçenin Pardi köyü mevkisindeki atıl durumda olan alabalık tesisinin su dolu havuzunda bir kişinin cesedini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede havuzda cansız halde bulunan kişinin Hıdır A. (66) olduğu belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Hıdır A’nın cenazesi, otopsi için Ovacık Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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