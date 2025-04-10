Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları Tunceli'nin ovalarında görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları sulak arazilerde beslenirken görüntülendi.
Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla tabiat canlanmaya başladı.
Meraların yeşerdiği ve rengarenk çiçeklerin açtığı ilçe, bugünlerde ise çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.
Nesli tükenmekte olan çeltikçi kuşları da ilçenin Hozat Köprüsü mevkisindeki tarlalarda sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi.
Yöredeki bazı fotoğrafçılar da kuşları gözlemleyerek çekim yaptı.
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