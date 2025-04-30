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        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvelik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında 15 yıl önce çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:50
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        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler anıldı
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvelik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında 15 yıl önce çıkan çatışmada şehit düşen 5 asker için anma programı yapıldı.

        Nazımiye ilçesindeki Sarıyayla Karakolu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 yıl önce Sarıyayla Karakolu’nda kötü bir hadise yaşandığını söyledi.

        Terör örgütü tarafından gece saatlerinde karakola baskın düzenlendiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Çok şükür terör örgütünün hiçbir unsurunu jandarma ve emniyetimizin gayretiyle burada bırakmadık, dağlarımız, taşlarımız tertemiz. Bu memleketin vatan olması için canını bayraklaştıran bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kim ne emek vermiş ise onlara da şükranlarımı arz ediyorum. Allah tekrardan şehitlerimizi Peygamberimize komşu etsin. Yattıkları yer nur olsun." dedi.

        Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Nazımiye Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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