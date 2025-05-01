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        Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 23:20 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:20
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        Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

        Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Nazımiye ilçesindeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

        Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın talimatları doğrultusunda ekipler, ilçedeki hasarlı yapıların tespitine yönelik çalışma başlattı.

        İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de evleri zarar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için bazı noktalara çadır kurdu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri, AFAD koordinesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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