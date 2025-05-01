Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri, AFAD koordinesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de evleri zarar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için bazı noktalara çadır kurdu.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Nazımiye ilçesindeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

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