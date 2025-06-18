Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda belirledikleri 12 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, D.G, D.A, D.Ö, M.C.A, E.K, E.E, İ.C.K. ve D.D'yi gözaltına aldı.
Adreslerde narkotik köpeği "Luna"nın desteğiyle yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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