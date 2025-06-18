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        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:32
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        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        ​​​​​​​Ekipler, bu kapsamda belirledikleri 12 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, D.G, D.A, D.Ö, M.C.A, E.K, E.E, İ.C.K. ve D.D'yi gözaltına aldı.

        Adreslerde narkotik köpeği "Luna"nın desteğiyle yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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