Tunceli'de sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi

Sansarı bir süre uzaktan izleyen Tanış, cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldı.

Bu sırada doğayı gözlemleyen Tanış, ormanlık alanda sansarın avladığı siyah yılanı kayalıklara doğru sürüklediğini fark etti.

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