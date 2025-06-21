Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi

        Tunceli'de sansarın, gündüz vakti avladığı yılanla kayalıklara tırmanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de sansar gündüz yılan avlarken görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'de sansarın, gündüz vakti avladığı yılanla kayalıklara tırmanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentte hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Ömer Tanış, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda gezinti yaparken Siliç Köprüsü mevkisinde mola verdi.

        Bu sırada doğayı gözlemleyen Tanış, ormanlık alanda sansarın avladığı siyah yılanı kayalıklara doğru sürüklediğini fark etti.

        Sansarı bir süre uzaktan izleyen Tanış, cep telefonuyla bu anları kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        YKS'nin ilk oturumu başladı!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        Paşinyan ile görüştü
        Paşinyan ile görüştü
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        "İran-İsrail çatışması Kalkınma Yolu'nu erteletebilir"
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        ABD Başkanı Trump: İsrail'e dur demek zor
        Benzin ve motorine zam
        Benzin ve motorine zam
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Fransızlar duyurdu: İlkay'la anlaşma tamam!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        Kadının boğazına bıçak dayadı! "2 altın bileziğimi al" dedi... 'Sahte' deyip almadı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Dış dünyanın girişi yasak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Emekli iken çalışmak aylığı artırır mı?
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        Tom Cruise ve Brad Pitt kıyaslaması
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce topla...
        Tunceli'de ziyaretçilerin Munzur Vadisi'ne bıraktığı çöpler ekiplerce topla...
        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Tunceli'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı
        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Kayıp olarak 2 gündür aranıyordu; baraj gölüne uçan otomobilinde cansız bed...
        Kayıp olarak 2 gündür aranıyordu; baraj gölüne uçan otomobilinde cansız bed...
        Tunceli'de kaybolan gencin baraj gölünde cenazesine ulaşıldı
        Tunceli'de kaybolan gencin baraj gölünde cenazesine ulaşıldı