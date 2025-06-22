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        Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli ve Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl, ziyaretçilerine kış ve ilkbahar manzaralarını bir arada sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:10
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        Kış ve ilkbahar manzaraları sunan Merg Yaylası ile Yeşil Göl doğaseverleri ağırlıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli ve Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl, ziyaretçilerine kış ve ilkbahar manzaralarını bir arada sunuyor.

        Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan Munzur Dağları, yaylaları, şelaleleri, gölleri, kanyonları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        Munzur Dağları'nın yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı bölgesinde bulunan Merg Yaylası ve Yeşil Göl'de şu sıralar eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

        Tabiatın yeşillendiği ve çiçeklerin açtığı bölge, özellikle Tunceli ve Erzincan başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden gezi gruplarını ağırlıyor.

        - Kıştan kalma manzaralar

        Turlarla rotalarını bölgeye çeviren doğaseverler, zorlu patikalarda saatlerce yol yürüyüp yazın ortasında kıştan kalma manzaraları görüyor.

        Yaylada ve göl çevresinde fotoğraf çeken doğaseverler, keklik, bozayı ve çengel boynuzlu dağ keçileriyle de karşılaşma fırsatı buluyor.

        Hayvancılığa da adeta hayat veren Merg Yaylası ve Yeşil Göl, serin havası, soğuk su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında göçerleri misafir ediyor.

        - "Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip"

        Doğa tutkunlarından Adnan Dönmez, AA muhabirine, okul öncesi öğretmeni olduğunu ve yaklaşık 2 yıldır dağcılık faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

        Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki zirvelere tırmanışlar yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Gittiğimiz rotalar eşsiz güzelliklere sahip. Pülümür ilçesi üzerinden rotamızı Merg Yaylası'na çevirdik, dar ve derin kanyonlardan geçtik. Yolculuğumuz sırasında uzaktan keklik ve bozayı gördük, zirveye ulaştığımızda da 2 çengel boynuzlu dağ keçisiyle karşılaştık." dedi.

        Dönmez, Yeşil Göl'ün de harika manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Orada doyasıya vakit geçirdik ve yaptığımız faaliyetten çok keyif aldık." ifadesini kullandı.

        Tansel Şahinoğlu da karavanıyla Türkiye'nin birçok ilini gezdikten sonra rotasını Tunceli'ye çevirdiğini anlattı.

        Kentin güzelliklerine hayran kaldığından bahseden Şahinoğlu, şunları kaydetti:

        "Merg Yaylası'na zorlu bir etkinlik yaptık. Yaklaşık 1,5 saat araçla Munzur Dağları'nın eteklerine geldikten sonra yolculuğumuza yürüyerek devam ettik. Ben çok fazla yürüyüş deneyimi olan birisi olmamama rağmen geri dönmek istemedim ve 4 saatlik yolculukla yaylaya ve göle ulaşmayı başardım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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