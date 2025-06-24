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        Tunceli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Tunceli'de bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:56
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        Tunceli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Tunceli’de bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.​​​​​​​

        Moğultay Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Musa Gezici’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        Gezici, itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

        Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Gezici’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gezici’nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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