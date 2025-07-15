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        Tunceli'de bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:31 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:31
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        Tunceli'de bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.

        Tepebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, bitkin ve uçamayan kaya kartalı gördü.

        Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Çemişgezek Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler, kaya kartalını araziden aldı.

        Şefliğe getirilerek kontrolleri yapılan ve hasta olduğu tespit edilen kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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