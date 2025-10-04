Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Çemişgezek'te anaokulu öğrencilerine tarım eğitimi verildi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, anaokulu öğrencileri, erken yaşta tarım eğitimi alarak hem doğayı tanıma hem de sürdürülebilir bir geleceğin temellerini öğrenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çemişgezek'te anaokulu öğrencilerine tarım eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, anaokulu öğrencileri, erken yaşta tarım eğitimi alarak hem doğayı tanıma hem de sürdürülebilir bir geleceğin temellerini öğrenme fırsatı buldu.

        Çemişgezek Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Didem Karakaya Cirit tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin Erken Çocuklukta Tarım Eğitimi Semineri" verildi.

        ​Erken çocukluk döneminde tarım bilincinin ve doğa sevgisinin öneminin vurgulandığı bilgilendirme seminerine, anaokulu öğrencileri ile velileri de ilgi gösterdi.

        Doç. Dr. Cirit, sunumunda çocukların toprakla buluşmasının gelişimlerine katkılarını ve ekolojik okuryazarlığın küçük yaşta kazanılmasının önemini anlattı.

        ​Seminerin teorik kısmının ardından, öğrenciler uygulamalı eğitime geçtiler.

        Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Cirit'in rehberliğinde kendi elleriyle tohum dikme deneyimini yaşadı. Bu pratik çalışma, öğrencilerin toprağa dokunarak ve yaşamın başlangıcına tanıklık ederek öğrenme süreçlerini pekiştirdi.

        Etkinlik, çocuklara küçük yaşlardan itibaren çevreye duyarlılık, sorumluluk bilinci ve doğal kaynakların korunması gibi temel değerleri aşılamayı amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tunceli'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Şehrin stres ve kalabalığından sıkılıp köyüne döndü, tatlı su ıstakozu avın...
        Şehrin stres ve kalabalığından sıkılıp köyüne döndü, tatlı su ıstakozu avın...
        Tunceli Valisi Aygöl yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi
        Tunceli Valisi Aygöl yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını inceledi
        Tunceli'de kaybolan 2 kişi, 13 saat sonra sağ kurtarıldı
        Tunceli'de kaybolan 2 kişi, 13 saat sonra sağ kurtarıldı
        Tunceli'de kaybolan 2 kişi ekiplerin 13 saatlik arama çalışmasıyla bulundu
        Tunceli'de kaybolan 2 kişi ekiplerin 13 saatlik arama çalışmasıyla bulundu
        Kayalıklardan düştü, 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı
        Kayalıklardan düştü, 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı