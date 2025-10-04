Çemişgezek'te anaokulu öğrencilerine tarım eğitimi verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, anaokulu öğrencileri, erken yaşta tarım eğitimi alarak hem doğayı tanıma hem de sürdürülebilir bir geleceğin temellerini öğrenme fırsatı buldu.

Çemişgezek Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Didem Karakaya Cirit tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin Erken Çocuklukta Tarım Eğitimi Semineri" verildi.

​Erken çocukluk döneminde tarım bilincinin ve doğa sevgisinin öneminin vurgulandığı bilgilendirme seminerine, anaokulu öğrencileri ile velileri de ilgi gösterdi.

Doç. Dr. Cirit, sunumunda çocukların toprakla buluşmasının gelişimlerine katkılarını ve ekolojik okuryazarlığın küçük yaşta kazanılmasının önemini anlattı.

​Seminerin teorik kısmının ardından, öğrenciler uygulamalı eğitime geçtiler.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Cirit'in rehberliğinde kendi elleriyle tohum dikme deneyimini yaşadı. Bu pratik çalışma, öğrencilerin toprağa dokunarak ve yaşamın başlangıcına tanıklık ederek öğrenme süreçlerini pekiştirdi.