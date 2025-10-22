Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

Kontrolden geçirilen Bünyamin K, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri ile gönüllüler yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.