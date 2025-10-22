Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 22:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:40
        Tunceli'de kayalıkta mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçedeki tarihi İn Delikleri bölgesine gezmeye giden Bünyamin K. yolunu kaybederek tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri ile gönüllüler yönlendirildi.

        AFAD ekipleri, kurdukları ip düzeneğiyle kayalıklara tırmanarak Bünyamin K’nin mahsur kaldığı noktaya ulaştı.

        Güvenli şekilde bulunduğu yerden alınan Bünyamin K, 50 metre yükseklikten aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kontrolden geçirilen Bünyamin K, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

