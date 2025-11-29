Habertürk
Habertürk
        Tunceli Haberleri

        Tunceli'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Tunceli'de hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:24
        Tunceli'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Tunceli’de hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ş.K’nin kullandığı 33 AHK 295 plakalı araç, Ovacık kara yolu Ali Haydar Veziroğlu Caddesi’nde kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

        Kazada sürücü ile araçtaki R.L.Ö, A.K. ve N.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

