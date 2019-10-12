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Ovacık’ta amatör spor haftası etkinlikleri

İHA

Ovacık’ta amatör spor haftası etkinlikleri

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde amatör spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Ovacık İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda amatör spor haftası nedeniyle paten, bayrak koşusunun yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Samet Doğan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara ödüller verildi.

TUNCELİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

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