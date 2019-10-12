Ovacık’ta amatör spor haftası etkinlikleri

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde amatör spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Ovacık İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda amatör spor haftası nedeniyle paten, bayrak koşusunun yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Samet Doğan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara ödüller verildi.

TUNCELİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.