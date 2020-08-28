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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi

İHA

Tunceli'de su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi.

Su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi

Tunceli’de su kıyısına inen dağ keçileri görüntülendi.
Tunceli’de koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan iki dağ keçisi Pülümür Çayı kıyısına indi. Bölgeden geçen Yılmazcan Şare, dağ keçilerini fark ederek hem karınlarını doyuran hemde çaydan su içen dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Bir süre bölgede duran dağ keçileri daha sonra tekrar orman alana doğru giderek gözden kayboldu.
Yolda aracıyla seyir halindeyken dağ keçilerine denk geldiğini belirten Yılmazcan Şare, “Aracı sağa çekip cep telefonu kamerasıyla keçileri görüntüledim. Bir süre çay kenarında karınlarını doyuran ve su içen keçiler daha sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.
Şare, kentin doğasının en güzel hayvanlarından olan dağ keçilerinin herkesçe korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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