Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren7 Mercan Munzur operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 4 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliHozat Kırsalında bugün 4 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir” denildi.

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