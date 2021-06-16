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AK Partili Kılıçoğlu, Necmettin Öğretmenin kaçırıldığı yerden mesaj verdi, “Hain PKK terör örgütünü lanetliyoruz”

İHA

AK Partili Kılıçoğlu, Necmettin Öğretmenin kaçırıldığı yerden mesaj verdi, “Hain PKK terör örgütünü lanetliyoruz”

Şehit Necmettin öğretmenin kaçırıldığı yerden mesaj veren AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, “Şehit Necmettin öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hain PKK terör örgütünü lanetliyoruz” dedi.
Öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken, PKK'lı teröristlerce TunceliErzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılmış ve ardından şehit edilmişti. AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, Necmettin öğretmenin kaçırıldığı günün yıl dönümünde o bölgeye gitti, mesaj verdi.
Açıklamada bulunan Kılıçoğlu, “Şuanda şehit Necmettin Öğretmenimizin hain terör örgütü tarafından kaçırıldığı ve şehit edildiği noktadayız. Üzerinden yıllar, asırlar da geçse şehit öğretmenimizi asla unutmayacağız. Şehit Necmettin Öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Hain PKK terör örgütünü lanetliyoruz” diye konuştu.

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