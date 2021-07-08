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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

İHA

Tunceli’de çıkan yangında 300 ton saman kül oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Çelik'e ait tarlada istiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinaları alevlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 300 ton saman kül oldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Öte yandan, olay yerine giderek incelemelerde bulunan Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, üretici Orhan Çelik'e geçmiş olsun temennilerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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