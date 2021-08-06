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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de Baba Mansur Türbesi tescillendi

İHA

Tunceli’de Baba Mansur Türbesi tescillendi

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent köyünde bulunan Baba Mansur Türbesi, Tunceli Barosu Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine tescillendi.
Konuya ilişkin Tunceli Barosu Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 2018 yılında türbenin tescili için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı hatırlatılarak, “1 Haziran 2021 tarihinde uzman görüş raporu ile korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmelik gereği 4 Haziran 2021 tarih 4615 karar nosu ile tescil edilmesi karar altına alınmıştır. Tescil edilen İş Bu Tunceli ili Mazgirt ilçesi Darıkent (Muhundu) köyü 1862 parselde yer almaktadır” denildi.
Mazgirt İlçesi yeni Mahalle Zafran küme evleri mevkiinde bulunan asırlık dut ağaçlarının tescillenmesi için de taleplerinin Anıt Ağaç Tespit Komisyonu tarafından incelendiğinin belirtildiği Baro açıklamasında, “İlimiz Mazgirt İlçesi Yeni Mahalle Zafran Küme Evleri 236 Ada 4 Nolu Parselde bulunan dut ağaçlarından bir tanesine ait ağaç tespit fişi hazırlanmış ve tescil işlemleri için Erzurum Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne gönderilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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