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Tunceli istihdamda ilk 10'a girdi, 7 ülkeye ihracat başladı

Terörden temizlenen Tunceli'de Vali ve Kayyum Başkan Tuncay Sonel'in girişimleriyle iş adamları tarafından yapılan tekstil fabrikaları 2 bin 500 kişiye ekmek kapısı olurken, 7 ülkeye de ihracat başladı. Vali Sonel ayrıca yemek ve servis desteği ile hem çalışanlara, hem de iş adamlarına önemli katkı sağladı

04.10.2018 - 12:29 | Güncelleme: İHA

Tunceli'nin, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden büyük oranda temizlenmesiyle Valilik ve Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla iş adamları yüzünü Tunceli’ye çevirdi. Vatandaşa dokunan projelerin gerçekleştirildiği kentte, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleriyle istihdama yönelik önemli gelişmeler de yaşandı. 3 tekstil fabrikası ve 1 çağrı merkezinin kurulduğu şehirde yaklaşık 2 bin 500 kişi iş sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl istihdamda 81 il içerisinde son sırada olan kent şimdi ilk 10’a girdi. Sonel'in tekstil atölyelerinde çalışanlara yemek ve servis desteği vermesi ise iş adamlarının yatırım desteğini arttırmasına neden oldu.

"HAYAL GİBİ GELİYORDU GERÇEKLEŞTİ"

Açılan tekstil fabrikalarıyla istihdamda önemli aşama kat edildiğini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, tekstil fabrikalarında çalışanlara hem yemek hem de işlerine daha kolay ulaşmaları için servis desteği verildiğini aktardı.
Yaklaşık 15 ay önce Tunceli’de göreve başladığında kentin en önemli sorunlarından birinin istihdam olduğunu anımsatan Vali Sonel, "100 vatandaşımızın aynı anda çalışacağı bir fabrika açacağız dediğimizde hayal gibi geliyordu fakat gerçekleşti. Şu anda açtığımız 3 tekstil fabrikası ve özel çağrı merkeziyle 2500 vatandaşımıza iş ve aş sağlanmış oldu. İstihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, açılan bu fabrikalarla ve iş alanlarıyla ilk 10’a girdik" dedi.

TUNCELİ'DEN 7 ÜLKEYE İHRACAT BAŞLADI

Açılan tekstil fabrikalarında ihracat seviyesine gelindiğini dile getiren Sonel, "Tunceli'mizde üretilen ürünler Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Ukrayna hatta Avustralya’ya ihraç edildi. Her fırsatta çalışanlarımızın yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Tekstilde çalışan vatandaşlarımızın işlerine kolay ulaşmaları için belediyemizce servis desteği verdik. Çalışanlarımızın öğle yemekleri de yine belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yöre insanımızın elde edeceği yüksek refah seviyesi hepimizin mutluluğu olacaktır. Tunceli'ye yaptığımız her çalışmada ve yatırımlarda desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlarımıza Tunceli halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

 



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