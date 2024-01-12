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        Haberler Gündem Tunceli’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

        Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:34
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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda şüpheli B.K’nin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 17 bin 565 lira, 800 dolar ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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