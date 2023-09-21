Tundra iklimi nedir, nerelerde görülür? Tundra iklim tipi özellikleri Belirli bir bölgede meydana gelen tüm meteorolojik olayların uzun süreli olarak gözlemlenmesi ve elde edilen verilerin bir ortalamasının alınması ile o coğrafyanın ikliminin ne olduğu anlaşılmaktadır. Sıcaklık, basınç, nem, rüzgarlar gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanan bu iklimlerin ortaya çıkmasında, o coğrafyanın denize olan uzaklığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve Ekvator çizgisine olan uzaklığı gibi değişkenler de rol oynamaktadır. Tüm bu değişkenler neticesinde de iklimler sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri olmak üzere 3'e ayrılırlar. Peki, soğuk iklimlerden bir tanesi olan tundra iklimi nedir ve nerelerde görülür? Tunda iklimi özellikleri nelerdir?

Bir diğer ismi de kutup altı iklimi olan tundra iklimi, adından da anlaşılacağı üzere kutup bölgelerinde rastlanan bir iklim tipidir. Sıcaklığın çok düşük olmasıyla bilinen tundra iklimi yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Tundra iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

Tundra İklimi Nedir?

Soğuk iklimler ailesinin bir üyesi olan tundra iklimi, 60 ile 80 derece kuzey enlemler arası ve civarında görülen bir iklim türüdür. Dünya üzerinde görülen diğer iklimler ile kıyaslandığında çok daha soğuk olmasıyla dikkat çeken bu iklim, bu özelliği sebebiyle insan yaşamı için de oldukça zor şartlar içermektedir. Yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 10 santigrat dereceyi geçmediği, yıllık sıcaklık farkının ise yaklaşık olarak 60 ile 65 santigrat derece seviyesinde olduğu tundra ikliminde, yağış miktarları ise seneden seneye farklılık gösterebilmektedir.

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Kuzey yarımküreye has bir iklim olan tundra iklimi gerçekleşen yağışlar ise genellikle kar şeklindedir ve bu coğrafyalardaki topraklar genellikle donmuş şekilde bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin de oldukça sınırlı olduğu tundra ikliminde yaşayan az sayıda insan, geçimlerini balıkçılık ile sağlamaktadır.

Tundra İklimi Özellikleri

Tundra iklimi, Kuzey yarımkürede 60 ile 80 derece enlemleri arasında görülmektedir. Kutupların hemen altında görülen bir iklim olması sebebiyle bu iklim türüne kutup altı iklimi adı da verilmektedir.

Çoğunlukla kar yağışı şeklinde görülen yağışların yıllık miktarı 200 ile 250 mm seviyesindedir.

Yağışların büyük bir kısmı yaz aylarında yeryüzüne düşmektedir.

Diğer iklim tipleri ile kıyaslandığında sıcaklıkların en düşük olduğu iklim tipi olmasıyla dikkat çekmektedir.

En sıcak ay ortalamasının 2, en soğuk ay ortalamasının ise yaklaşık -50 santigrat derece olduğu bu iklimde, yıllık sıcaklık farkları ise 60 dereceleri bulabilmektedir.

Tunda iklimde topraklar, yılın büyük bir bölümünde donmuş halde bulunurlar ve bu coğrafyaların doğal bitki örtüsü yosun ve oldukça cılız otlardan meydana gelmektedir.

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Tundra İklimi Nerelerde Görülür?

Tunda iklimin, Kuzey yarımkürede 60 ile 80 derece enlemleri arasında görüldüğünden daha önce bahsetmiştik. Özellikler Avrupa kıtasının kuzeyi, İskandinav yarımadası, Sibirya’nın kuzeyi, Kuzey Kanada ve Grönland Adası’nın kıyı kesimleri yıl boyunca tundra ikliminin etkisi altında olan bölgelerdir.

Tunda İklimi Yağış Rejimi

Tunda ikliminde yeryüzüne düşen yağışlar çoğunlukla kar yağışı şeklinde gerçekleşmekte ve bu yağışların yıllık miktarları ise 200 ile 250 mm seviyesinde seyretmektedir. Yıl içindeki en fazla yağışın yalnızca yaz aylarında düşmesi ve yıllık yağış miktarlarının yıldan yılda değişmesi ise bu iklim tipinde yağış rejiminin düzensiz olmasına sebep vermektedir.

Tunda İklimi Toprak Tipi

Tunda ikliminde en yaygın olarak görülen toprak tipinin ismi tundradır. İklim ile aynı ismi taşıyan bu topraklar yılın büyük bir bölümünde donmuş halde bulunmaktadır. Bitki örtüsü ve humus bakımında oldukça fakir olduğu için verimsiz olan bu toprakların doğal bitki örtüsü ise yosunlar, otlar ve cılız çalılıklardan meydana gelmektedir.

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