Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tünelde takla attı! Facia kıl payı! | Son dakika haberleri

        Tünelde takla attı! Facia kıl payı!

        Amasya'da Ferhat Tünel'inde facianın eşiğinden dönüldü. Olayda bir motosiklet sürücüsü yolunda sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücülerin yardıma koştuğu olayda, kasksız olan motosikletli şans eseri yaralanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tünelde takla attı! Facia kıl payı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da tünelde motosiklet yolun sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Ferhat Tüneli’nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağında bulunan bordür taşlarına ardından da duvara çarptıktan sonra takla attı.

        YOLA SAVRULDU

        Sürücüsü motosikletle birlikte yola savruldu. Tünelden geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu.

        Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan kasksız sürücü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra yoluna devam etti.

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi