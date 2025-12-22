Tünelde takla attı! Facia kıl payı!
Amasya'da Ferhat Tünel'inde facianın eşiğinden dönüldü. Olayda bir motosiklet sürücüsü yolunda sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücülerin yardıma koştuğu olayda, kasksız olan motosikletli şans eseri yaralanmadı
Amasya'da tünelde motosiklet yolun sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Ferhat Tüneli’nde dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağında bulunan bordür taşlarına ardından da duvara çarptıktan sonra takla attı.
YOLA SAVRULDU
Sürücüsü motosikletle birlikte yola savruldu. Tünelden geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu.
Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan kasksız sürücü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra yoluna devam etti.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.