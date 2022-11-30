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Tunuslu model Myriem Boukadida Vogue Arabia'ya "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak oldu!

Vogue Arabia'yanın kapağına "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak olan Tunuslu model Myriem Boukadida, yüz hatları, kendine has burnuyla güzellik algılarını yıkıyor!

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  • Tunuslu model Myriem Boukadida "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak oldu!

    GÜZELLİK ALGILARI YIKILIYOR!

    Bilinen güzellik algılarının önüne geçen Tunuslu manken Myriem Boukadida, burnun farklı olması sebebiyle standartları bozuyor.
  • Tunuslu model Myriem Boukadida "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak oldu!

    Dünya güzellil algısı her dönemde değişmeye devam ediyor ve tek tiplilik artış gösteriyor. Tunuslu mankenin Vogue kapağında "Dünyanın en kusursuz yüzü" olarak seçilmesinin sebebi ise bu algıyı yıkmak.
  • Tunuslu model Myriem Boukadida "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak oldu!

    Myriem Boukadida gibi Bella Hadid'de günümüzde en güzel kadınlardan birisi olarak görülüyor. Ancak Hadid bir röportajında yüz hatlarını bozduğu için pişmanlık duyduğunu söylemişti.
  • Tunuslu model Myriem Boukadida "Dünyanın en kusursuz yüzü" başlığıyla kapak oldu!

    Myriem Boukadida ise doğallığını koruyan mankenlerden birisi. Tunuslu manken 28 Şubat 1997 doğumlu ve 25 yaşında. 

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