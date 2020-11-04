Tüpraş'tan ilk 9 ay 680 milyon yatırım

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Tüpraş, Covid-19 salgınının küresel ölçekteki etkilerinin hissedilmeye devam ettiği yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,5 kapasite kullanımıyla 6,4 milyon ton üretim yaparken 6 milyon tonu yurt içinde olmak üzere, toplam 6,7 milyon ton ürün satışı gerçekleştirdiğini açkıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada küresel petrol ürünleri talebinin; tarihi dip seviyelerinin görüldüğü ikinci çeyreğin ardından, salgına yönelik önlemlerin hafifletilmeye başlanması ve ekonomilerin yeniden açılma sürecine girmesinin yanı sıra mevsimsel dinamiklerin de desteği ile kısmi bir toparlama kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, havacılıktaki daralmaya dikkat çekilerek "Uluslararası uçuşlar nedeniyle jet yakıtı talebi daha yavaş bir toparlanma gösterdi. Rafinerilerin jet yakıtı kar marjlarında devam eden zayıflık, hatta çok uzun süre negatif olması nedeniyle jet yakıtı üretimini mümkün olduğunca sınırlayarak motorin arzını artırmaları ve yılın başından gelen yüksek stokların da piyasaya girişi ile motorin kar marjları tarihi düşük seviyeleri gördü. Bu durum rafineri kârlılıkları üzerinde baskı oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

TÜPRAŞ İZMİR ÜRETİME GERİ DÖNDÜ



Covid-19 salgınına bağlı olarak talepte meydana gelen düşüşten dolayı 5 Mayıs’ta üretime ara veren Tüpraş İzmir Rafinerisi, özellikle yurt içi talepte görülen toparlanmayla beraber 1 Temmuz itibarıyla üretime geri döndü. Bu çeyrekte de jet yakıtı talebinde görülmeye devam eden zayıflık nedeniyle üretim optimizasyonu uygulanarak jet yakıtı üretim oranları sınırlandırıldı.

Talebe bağlı olarak geçen yıla kıyasla azalan satışların ve düşen fiyatların neticesinde Tüpraş’ın 2020 yılı üçüncü çeyrek cirosu 17 milyar TL oldu.

Zayıflayan ürün marjları ve daralan hafif-ağır ham petrol fiyat farkları Tüpraş’ın operasyonel kârlılığını olumsuz etkilerken; Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak kaydedilen stok karı ise olumlu katkı sağladı ve yılın üçüncü çeyreğinde 199 milyon TL faaliyet karı elde edildi. Kur artışı nedeniyle yükselen kur farkı giderlerinin de etkisiyle, 2020’nin üçüncü çeyreğinde 420 milyon TL net zarar kaydedildi.

Öte yandan Tüpraş, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de modernizasyon ve enerji verimliliği konularında projelerini sürdürerek, yılın ilk 9 ayında toplam 680 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdi.