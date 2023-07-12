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        Antalya'da tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 kadın turist öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken, tur midibüsünün çarptığı, Çek turistler Karin Sopkova ve Kreta Halasova yaşamını yitirdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:12
        Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 ölü
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        Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan bir grup Çekyalı turist, alışveriş yapmak için dün akşam Manavgat tarafında bulunan çarşıya gitmek istedi.

        DHA'nın haberine göre turistler, saat 21.00 sıralarında D-400 kara yolu Alara Çayı yakınlarında yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan turist gruba, Manavgat'tan Alanya'ya giden Mehmet Lök'ün kullandığı midibüs çarptı.

        BAZI TURİSTLER HIZLA KAÇTI

        İddiaya göre kara yolundaki aydınlatmalar ve trafik ışıklarının yanmadığı sırada meydana gelen kazada, yaya geçidindeki bazı turistler, midibüsün hızla geldiğini görerek kaçarken, Karin Sopkova ve Kreta Halasova ise yola devam etti.

        BİRİ ALTINDA KALDI, DİĞERİ SAVRULDU

        Turistlerden biri tur midibüsünün altında kalırken, diğeri de çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Çek turistler Karin Sopkova ve Kreta Halasova olay yerinde hayatını kaybetti.

        TUR MİDİBÜSÜ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Karin Sopkova ve Kreta Halasova'nın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Tur midibüsü şoförü Mehmet Lök gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraflar İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Manavgat
        #tur midibüsü
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