Turabi Çamkıran'ın yeni çıkardığı şarkısı sosyal medyada büyük tepki çekti. Şarkının genel ahlaka aykırı olması ve kadınları aşağılayan sözler içermesi nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu. İşte, detaylar...

TURABİ'NİN ŞARKISI İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

TURABİ'NİN ŞARKISINA NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ, NE OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkı ve klibinde genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadeler bulunduğu gerekçesiyle harekete geçti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, yarışma programlarıyla tanınan Turabi Çamkıran'nın sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.