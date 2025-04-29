Turan Aydoğan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında yapılan 2. Dalga operasyonunda gözaltına alınanlar arasında CHP eski milletvekili Turan Aydoğan da vardı. Aydoğan’ın kendilerinden 200 bin dolar rüşvet aldığını ileri süren Necmettin Şimşek, Hüseyin Aydın, Rahmet Özdemir'in beyanları soruldu.

“İMAMOĞLU’NUN ADINI KULLANARAK NÜFUS TİCARETİ YAPMAM”

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aydoğan, “Öncelikle para istenilmesine konu olayın belediyeyle bir alakası yoktur. Yargılanmanın yenilenmesine ilişkin bir davaya ilişkindir. İkinci olarak benim Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığı gibi bir sıfatım da yoktur. Kendisiyle birlikte siyaset yaptım. Bu sebeple tanıyorum. 2 yıla yakındır kendisiyle hiçbir görüşmem olmadı. Kendisinin ismini kullanarak da nüfus ticareti yapmam” dedi.

“KİPTAŞ’A KARŞI AVUKATLIK YAPMAYI KABUL ETMEDİM”

Kiptaş’a karşı avukatlık yapmayı kabul etmediği için kendisine iftira atıldığını söyleyen Turan Aydoğan, “Kiptaş ile ihtilaf yaşayan şahıslar davada avukatlıklarını üstlenmem için benden talepte bulundular. Ben de İBB'nin taraf olduğu davalarda kardeşimin de avukatlık yapmayacağını, taraf olmayacağımı belirtim. Ortak tanıdığımız Rahman Beyin davaya bakmasını istediler. Sonrasında taraflar kendi aralarında anlaşmış. Rahman Beyin oğluna da yetki verilmiş. Avukatlık ücreti olarak da bildiğim kadarıyla 200 bin dolara anlaşıp, bu tutarı peyderpey ödemişler. Yargılama esnasında tahliye işlemi yapılınca bir süre sonra Rahman beyin oğlunu azlettiler. Daha sonra ödedikleri avukatlık ücretinin geri ödenmesini talep ettiler. Bu konuda Rahman Bey, ben ve taraflar bir araya geldik. Rahman Bey 200 bin dolarlık senet verdi. Benden de imza atmamı istediler ancak olayın benle ilgisi olmadığı için imza atmak istemediğimi belirttim. Ama 'ödemezse ben kendisinden ödemesini rica edeceğim' dedim” şeklinde konuştu. Rüşvet ya da nüfus suçlamalarını kabul etmediğini, söz konusu kişilerin borçtan ve suçtan kurtulmak için bu şekilde beyanda bulunduğunu ileri süren Turan Aydoğan, serbest bırakılmayı talep etti.