Turan Özdemir...

'Dondurmam Gaymak'ın setinde tanıştım.

Filmin yönetmeni Yüksel Aksu ile yapımcısı Elif Dağdeviren, 'Sete gelmezsen, seninle bir daha konuşmayız' demişlerdi.

Açıkçası sete gitmeyi pek istemedim.

Çünkü filmde hiç ünlü oyuncu yoktu.

Daha doğrusu profesyonel oyuncu bile yoktu...

Turan Özdemir'in dışında filmde rol alan herkes Yüksel Aksu'nun Muğlalı hemşerileriydi ve hiçbirinin oyunculukla ilgisi yoktu. Erkekler esnaf, kadınlarsa ev hanımıydı.

Yüksel Aksu ile Elif Dağdeviren'in ısrarıyla Muğla'daki sete gittim.

İyi ki de gitmişim.

Hem profesyonel olmayan oyuncuların bir öykünün anlatımını nasıl sahiplendiklerini gördüm hem de Turan Özdemir ile tanıştım.

'Dondurmam Gaymak', özel bir filmdi.

Kazandığı ödüller ise şunlardı;

25. İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü

13. Altın Koza Film Festivali - Jüri Özel Ödülü

13. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Turan Özdemir)

13. Altın Koza Film Festivali - Halk Ödülü

4. New York Queens Uluslararası Film Festivali - En İyi Yönetmen (Yüksel Aksu)

4. New York Queens Uluslararası Film Festivali - En İyi Komedi Filmi

HBO Komedi Filmleri Festivali - En İyi Yabancı Film

18. Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Yönetmen Ödülü (Yüksel Aksu)

18. Ankara Uluslararası Film Festivali - Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

2. İsmail Dümbüllü Ödülleri - En İyi Film

Ve 2006'da Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

İşte böylesine özel bir filmin tek profesyonel oyuncusu Turan Özdemir de özel bir oyuncuydu.

Ve hoş sohbeti, yardım sever olması ve vicdanıyla da özel bir insandı.

Ki, 2010'da Bodrum'da yoldaki bir kedinin ezilmesini önlemeye çalışırken motosiklet ona çarptı.

10 gün yoğun bakımda kaldı.

Turan Özdemir ile Vefatından bir kaç ay önce Cihangir'de karşılaştık.

'Dondurmam Gaymak' günlerinden sohbet ederken söz yeni filmlere geldi.

Pek dertliydi.

Rol aldığı küçük bütçeli filmler gösterime girmiyordu.

Çünkü yapımcıları çekim sonrası işlemler için para bulamıyordu.

Ardından filmlerini gösterime çıkaracak salon da bulamıyorlardı.

Oysa o, filmlerinin bir an önce gösterime çıkarak anlattıkları öykülerin izleyicilere bir an önce ulaşmasını istiyordu.

İşte Turan Özdemir, bu nedenlerden dolayı başrolünde yer aldığı iki filmi izleyemeden vefat etti.

Biri 'Kiraz Mevsimi', diğeri 'Bekçi'..

'Bekçi'

Turan Özdemir, 18 Ocak 2018'de geçirdiği kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

'Kiraz Mevsimi', Turan Özdemir'in vefatından 3 ay sonra, 18 Mayıs 2018'de izleyiciyle buluştu.

Diğer filmi 'Bekçi'nin gösterim tarihi ise 14 Haziran 2019 olarak belirlendi.

Vefatından 18 ay sonra...

Durmuş Akbulut'un yönettiği 'Bekçi'de Turan Özdemir, bir mezarlık bekçisi olan 'Salih'i canlandırdı. Filmde Özdemir ile birlikte diğer başrolleri Koray Ergun, Pelin Ermiş, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik, Sencar Sağdıç, Ali Sinan Demirkale, Fırat Turgut ve Neşe Arat paylaştı.